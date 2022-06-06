Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку та відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового

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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке і змусили росіян відступити. ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового.