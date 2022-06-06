Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку та відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке і змусили росіян відступити. ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового.
- На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії західного військового округу. Також, у Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.
- На Слобожанському напрямку продовжуються бої в прикордонних районах на північ від Харкова.
- Росіяни відновлюють зруйнований залізничний міст через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.
- На Харківському напрямку війська рф ведуть оборонні бої, аби стримати просування українських сил до держкордону та утримати контроль над автошляхом Бєлгород — Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак росіяни провели дистанційне мінування.
- На Слов’янському напрямку армія рф готується відновити штурм. Для поповнення втрат готує особовий склад на території рф.
- Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.
- На Донецькому напрямку війська рф відновлюють боєздатність своїх підрозділів. На окремих полігонах проходять заходи бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.
- Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та заблокувати українські війська у районі Лисичанська. ЗСУ не дають ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут — Сєвєродонецьк.
- На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював українські підрозділи з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.
- ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового.
- На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.
- З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ росіяни використовують ДВРГ, що діють у районі Білогорівки.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.
- Війська рф посилили свої угруповання силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та готується до активізації бойових дій.