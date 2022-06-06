Зеленський розповів, що у російському полоні знаходяться близько 2,5 тисячі захисників з «Азовсталі»
- Автори:
- Анна Холоднова, Марія Жартовська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян знаходяться понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя.
Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами.
Президент України вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони є «публічними полоненими». Зеленський також зазначив, що їхнім звільненням займається Головне управління розвідки.
«Результат єдиний — повернути людей додому. Перша частина була — вивести людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину зробив. На сьогодні є друга частина — повернути живими їх додому. Вони в цьому питанні у нас на сьогодні спеціалісти найкращі. Може не найкращі в світі, але для нас вони найкращі. Я їм особисто довіряю», — зазначив президент.
Також, за словами Зеленського, він не сприймає заяви російської влади та ватажків «днр» щодо подальшої долі українських захисників.
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