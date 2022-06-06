Зеленський розповів, що у російському полоні знаходяться близько 2,5 тисячі захисників з «Азовсталі»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян знаходяться понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя.

Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами.

Президент України вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони є «публічними полоненими». Зеленський також зазначив, що їхнім звільненням займається Головне управління розвідки.

«Результат єдиний — повернути людей додому. Перша частина була — вивести людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину зробив. На сьогодні є друга частина — повернути живими їх додому. Вони в цьому питанні у нас на сьогодні спеціалісти найкращі. Може не найкращі в світі, але для нас вони найкращі. Я їм особисто довіряю», — зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, він не сприймає заяви російської влади та ватажків «днр» щодо подальшої долі українських захисників.