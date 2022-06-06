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Уряд Великої Британії виділив додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів росії в Україні

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб сьогодні заявив про виділення другого пакета підтримки для розслідування воєнних злочинів росії в Україні Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

Крім фінансування у розмірі £1 мільйона, який уряд Великої Британії надав на початку цього року, британці направлять спеціальну юридичну та поліцейську групу для підтримки розслідування.

У новий пакет підтримки МКС увійдуть:

«Російські війська мають знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість», — зазначили у британському уряді.