Уряд Великої Британії виділив додаткову допомогу для розслідування воєнних злочинів росії в Україні

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб сьогодні заявив про виділення другого пакета підтримки для розслідування воєнних злочинів росії в Україні Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

Крім фінансування у розмірі £1 мільйона, який уряд Великої Британії надав на початку цього року, британці направлять спеціальну юридичну та поліцейську групу для підтримки розслідування.

У новий пакет підтримки МКС увійдуть:

спеціальний офіцер британської поліції, який базуватиметься у Гаазі для швидкого обміну інформацією між Великою Британією та МКС;

сім британських юристів з великим досвідом у сфері міжнародного кримінального права, які допомагатимуть працювати з доказами та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах;

двоє поліцейських, які мають досвід збору розвідувальних даних через загальнодоступні джерела;

постійний аналіз оборони та моніторинг подій в Україні, що включає збереження будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;

проведення спеціального тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції від імені МКС у співпраці з норвезькою поліцією;

співробітники відділу боротьби з тероризмом британської поліції продовжуватимуть надавати криміналістичні та технічні можливості, зокрема біометрію та експертизи цифрових пристроїв.

«Російські війська мають знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість», — зазначили у британському уряді.