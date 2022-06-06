Розвідка: У Сєвєродонецьку росія має десятикратну перевагу в артилерії
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Сєвєродонецьку на певних ділянках фронту ворожі сили удесятеро переважають в артилерії українську сторону.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
«На сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії», — йдеться у повідомленні.
Напередодні в Сєвєродонецьку побував начальник військової розвідки України генерал Кирило Буданов. Він ознайомився з оперативною ситуацією на цій ділянці та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай відзвітував про ситуацію в області, де тривають важкі бої з російськими окупантами. За його словами, у Сєвєродонецьку українським військам важко, але вони утримують частину міста.