Розвідка: У Сєвєродонецьку росія має десятикратну перевагу в артилерії

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У Сєвєродонецьку на певних ділянках фронту ворожі сили удесятеро переважають в артилерії українську сторону.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«На сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії», — йдеться у повідомленні.

Напередодні в Сєвєродонецьку побував начальник військової розвідки України генерал Кирило Буданов. Він ознайомився з оперативною ситуацією на цій ділянці та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО.