«ПВК Вагнера» видобуває золото у Судані, щоб підтримати рубль та помʼякшити ефект санкцій проти рф

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Неофіційна військова організація рф «ПВК Вагнера» отримала контроль над видобутком золота у Судані та використовують цей ресурс, щоб поповнити російські золотовалютні резерви та пом’якшити ефект санкцій проти росії.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

У розпорядженні журналістів опинилися документи, які свідчать, що «вагнерівці» контролюють видобуток суданського золота та використовують ці кошти для підтримки рубля в умовах економічних санкцій проти росії. Потенційний приріст золотих запасів кремля може досягати $130 мільярдів.

У 2017 року у Сочі тодішній президент Судану Омар Хасан аль-Башир зустрівся з президентом рф путіним. Омар Хасан аль-Башир втрачав владу в країні, тож він запропонував путіну доступ до корисних копалин, узбережжя Судану в обмін на військову допомогу.

Після цієї зустрічі до Судану з росії прилетіли геологи і фахівці з мінералогії, які працювали у новоствореній видобувній компанії Meroe Gold.

За даними журналістів, директор Meroe Gold Михайло Потєпкін раніше працював «Агентстві інтернет-досліджень», відомому також як «фабрика тролів» кремля. Цю організацію контролює євген пригожин — «кухар путіна» та куратор «ПВК Вагнера».

У відповідь на запит New York Times куратор «вагнерівців» євген пригожин заперечив свою причетність до видобутку золота у Судані, а також — саме існування «ПВК Вагнера».