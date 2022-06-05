«ПВК Вагнера» видобуває золото у Судані, щоб підтримати рубль та помʼякшити ефект санкцій проти рф
- Автор:
- Анна Холоднова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Неофіційна військова організація рф «ПВК Вагнера» отримала контроль над видобутком золота у Судані та використовують цей ресурс, щоб поповнити російські золотовалютні резерви та пом’якшити ефект санкцій проти росії.
Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.
У розпорядженні журналістів опинилися документи, які свідчать, що «вагнерівці» контролюють видобуток суданського золота та використовують ці кошти для підтримки рубля в умовах економічних санкцій проти росії. Потенційний приріст золотих запасів кремля може досягати $130 мільярдів.
У 2017 року у Сочі тодішній президент Судану Омар Хасан аль-Башир зустрівся з президентом рф путіним. Омар Хасан аль-Башир втрачав владу в країні, тож він запропонував путіну доступ до корисних копалин, узбережжя Судану в обмін на військову допомогу.
Після цієї зустрічі до Судану з росії прилетіли геологи і фахівці з мінералогії, які працювали у новоствореній видобувній компанії Meroe Gold.
За даними журналістів, директор Meroe Gold Михайло Потєпкін раніше працював «Агентстві інтернет-досліджень», відомому також як «фабрика тролів» кремля. Цю організацію контролює євген пригожин — «кухар путіна» та куратор «ПВК Вагнера».
У відповідь на запит New York Times куратор «вагнерівців» євген пригожин заперечив свою причетність до видобутку золота у Судані, а також — саме існування «ПВК Вагнера».
- «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили росії та не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1 350 до 2 500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в Росії заперечують. В ООН опублікували доповідь, згідно з якою в Лівії воюють понад тисячу найманців російської «ПВК Вагнера». Про це раніше стверджував і президент Туреччини. Експерти ООН зʼясували, що більшість найманців «ПВК Вагнера» є громадянами росії, Білорусі, Молдови, Сербії та України.
- У Судані ще з 2019 року фіксували російських найманців з «ПВК Вагнера», які до цього воювали на Донбасі і в Сирії. Росія активно розвиває звʼязки з африканськими країнами і намагається посилити свою військову присутність.
- 21 квітня ЄС ввів санкції проти куратора вагнерівців євгена пригожина. Стосовно нього зазначають, що його дії «підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».