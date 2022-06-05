У Молдові затримали українського депутата Яковенка
- Автор:
- Анна Холоднова
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Молдовські прикордонники затримали депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка.
Про це повідомляє Deschide.MD.
За даними видання, нардепа затримали на вимогу білорусі. Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу.
Голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив журналістам, що білоруська влада звинувачує українського депутата у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.
- У 2019 році Яковенко був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Батьківщина» за виборчим округом № 52 у Донецькій області як безпартійний.