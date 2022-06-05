На відновлення зруйнованих війною доріг Україні потрібно щонайменше два роки та 900 млрд гривень
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Відновлення зруйнованих під час війни доріг коштуватиме Україні 900 мільярдів гривень.
Про це під час телемарафону повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.
«Наразі для відновлення доріг потрібно 900 мільярдів гривень. Щоб відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2—4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в рф», — сказав він.
- Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російські окупанти зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів.