Глава одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Ножевнікова заявила, що СБУ відкрила проти нього справу. Фонд працює далі

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Oleg Synkov «Бабель»

Глава одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України відкрила провадження щодо діяльності фонду. Попри це, Ножевнікова не припинятиме його роботу.

Про провадження вона повідомила 3 червня у Facebook із посиланням на джерела, а про рішення не закривати фонд — 5 червня.

«Ми пройшли стільки перевірок, підстав, спроб відкатів та випробувань мідними трубами, що вам навіть і не снилося. І жодного разу ми не підвели тих, хто довіряє нам. І жодного разу не були помічені в якихось скандалах. Подібні спроби зачепити фонд, який ставить на баланс навіть вживані речі, викликають у мене тільки одне бажання — закотити очі і зображаючи мудрого Соломона сказати: «Ну що, і це теж пройде». Я не закрию фонд», — написала Ножевнікова.

Перед цим вона повідомила, що два тижні у фонді на її запрошення працює аудит Міністерства оборони, і він має доступ до всіх документів. Коли Ножевніковій стало відомо про справу в СБУ, вона запросила до фонду усі зацікавлені служби, а також наголосила, що готова проходити будь-які перевірки.

Сама ж Служба безпеки України у коментарі «Українській правді» пояснювала, що перевіряє інформацію та реагує на сигнали в рамках боротьби зі зловживаннями під час розподілу гуманітарної допомоги. «Але підкреслюємо, що працюємо виключно у правовому полі. Тож в організацій, які не здійснювали протиправну діяльність, немає підстав для хвилювання», — додали в СБУ.