Росія втратила на війні в Україні ще 100 своїх військових

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Станом на 5 червня російська армія у війні проти України втратила 31 150 військових — за останню добу додалися 100. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

танків — 1 381 (+5 за останню добу);

бойових броньованих машин — 3 392 (+13);

артилерійських систем — 686 (+6);

реактивних систем залпового вогню — 207 (без змін);

засобів ППО — 95 (без змін);

літаків — 210 (без змін);

гелікоптерів — 175 (без змін);

дронів — 548 (+8),

крилатих ракет — 122 (без змін);

кораблів та катерів — 13 (без змін);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 360 (+23);

спеціальної техніки — 53 (+1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.