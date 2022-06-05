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Росія втратила на війні в Україні ще 100 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Станом на 5 червня російська армія у війні проти України втратила 31 150 військових — за останню добу додалися 100. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.