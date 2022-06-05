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Ранкове зведення Генштабу: росіяни наступають на Словʼянському напрямку і штурмують у Сєвєродонецьку

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 5 червня.