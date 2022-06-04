Президент Макрон попросив не принижувати росію. Україна заявила, що цими закликами принижується Франція

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дуже важливо, щоб росія не була принижена, аби можна було знайти дипломатичне рішення, щойно бойові дії в Україні припиняться.

«Росія не повинна бути принижена, щоб у той день, коли бойові дії припиняться, ми могли знайти рішення дипломатичними засобами», — сказав він і додав, що роль Франції — бути посередницькою державою.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заклики уникати приниження росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає.

«Тому що це росія принижує себе, нам усім краще зосередитись на тому, як поставити її на місце. Це принесе мир і врятує життя», — додав Кулеба.