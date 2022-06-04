Житлові райони Миколаєва знову обстріляли, троє людей загинули
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російські окупанти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва — постраждав Корабельний район. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Станом на 15:00 суботи, 4 червня, відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо людей. Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.
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