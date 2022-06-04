За 101 день війни ЗСУ ліквідували 31 050 російських військових

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 101 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 050 осіб, а також:

1 376 танків;

3 379 бойових броньованих машин;

680 артилерійських систем;

207 реактивних систем залпового вогню;

95 засобів ППО;

210 літаків;

175 гелікоптерів;

540 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

122 крилаті ракети;

13 кораблів/катерів;

2 213 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

52 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Запорізькому напрямку.