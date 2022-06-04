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За 101 день війни ЗСУ ліквідували 31 050 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 101 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 050 осіб, а також:

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Запорізькому напрямку.