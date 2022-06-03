Українські військові відбили на Донбасі 9 атак росіян, на одній локації триває бій

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Протягом доби 3 червня українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили 9 атак росіян, на одній локації триває бій.

Українські військові знищили наступну техніку росіян:

танк;

артилерійську систему;

6 бойових броньованих машин;

2 спеціальні броньовані автомобілі;

3 одиниці автомобільної техніки;

крилату ракету;

розвідувальний дрон «Елерон»;

2 дрони типу «Орлан-10».

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 26 цивільних обʼєктів, зокрема 25 житлових будинків і лінію електропередач. Унаслідок цих обстрілів загинули 4 цивільні особи (серед них одна дитина), ще три людини дістали поранень.

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» ЗСУ за цю добу знищили 36 російських окупантів, по одній одиниці БМП, БТР і автотехніки, а також склад із боєприпасами.