Українські військові відбили на Донбасі 9 атак росіян, на одній локації триває бій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Протягом доби 3 червня українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили 9 атак росіян, на одній локації триває бій.
Українські військові знищили наступну техніку росіян:
- танк;
- артилерійську систему;
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 спеціальні броньовані автомобілі;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- крилату ракету;
- розвідувальний дрон «Елерон»;
- 2 дрони типу «Орлан-10».
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 26 цивільних обʼєктів, зокрема 25 житлових будинків і лінію електропередач. Унаслідок цих обстрілів загинули 4 цивільні особи (серед них одна дитина), ще три людини дістали поранень.
У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» ЗСУ за цю добу знищили 36 російських окупантів, по одній одиниці БМП, БТР і автотехніки, а також склад із боєприпасами.
- 3 червня глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ відбили 20% території Сєвєродонецька — росія втратила багато техніки й особового складу.