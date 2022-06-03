Лукашенко заявив, що білорусь може допомогти вивезти українське зерно до балтійських портів, але є умова

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що білорусь готова допомогти вивезти українське зерно через балтійські порти, але за умови — ці порти мають бути доступні і для білоруських товарів.

Про це лукашенко заявив у розмові з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Тобто, щоб створити умови для транзиту українського зерна в перевалочних портах, у цих портах має бути можливість вантажити й товари з білорусі.

У білорусі додали, що Гутерреш попросив паузу на кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн та визначити умови постачання на міжнародні ринки українського зерна через білорусь.