ООН: Майже 3 млн українців отримали тимчасовий прихисток у Європі

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Flickr / Vad Z

За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, від початку російського вторгнення на територію України і до кінця травня тимчасовий прихисток у Європі отримали 2,93 млн українців.

Найбільша кількість реєстрацій такого статусу зафіксована у Польщі — 1,142 млн людей. При цьому за даними польських прикордонників, від початку війни до країни прибули 3,792 млн людей, а до України виїхали 1,795 млн.

На другому і третьому місцях за кількістю реєстрацій Чехія та Німеччина — 361,42 тис. і 329,34 тис. осіб.

При цьому, як відзначає ООН, у Німеччині, де українцям дозволено залишатися без реєстрації до кінця серпня, зареєстрували прибуття 780 тисяч українців. Це означає, що за тимчасовим прихистком звернулося менше половини українців, котрі виїхали туди.

Ситуація в Чехії зовсім інша: майже всі прибулі зареєструвалися за програмою тимчасового прихистку для українців.

Схожа ситуація і в більшості інших країн, куди прибули українці, які тікають від війни. А от у Румунії, Естонії та Італії менше ніж половина біженців з України зареєструвалися в рамках тимчасового прихистку.