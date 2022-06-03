Червоний Хрест: Масштаби руйнувань в Україні «не піддаються осмисленню»

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Стас Козлюк / «Бабель»

Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що масштаби руйнувань в Україні «не піддаються осмисленню»

Свою заяву він оприлюднив у пʼятницю, 3 червня, у сотий день війни.

«Важко перебільшити втрати, які завдав міжнародний збройний конфлікт в Україні цивільному населенню за останні 100 днів. Масштаби руйнувань у містах не піддаються осмисленню. Зруйновані будинки, школи та лікарні, мирні жителі страждають від жахів конфлікту, коли гинуть люди та розбиваються сімʼї».

Роберт Мардіні закликав усі сторони дозволити доступ до військовополонених, додавши, що «хоч ми змогли відвідати деяких військовополонених, сторони досі не надали нам доступу до всіх».