Посол України в Туреччині Василь Боднар: Туреччина купує зерно, яке росія вкрала в України
- Автор:
- Юля Шередега
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Reuters
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина є однією з країн, що купують зерно, яке росія вкрала в України.
Про це пише Reuters.
Боднар також повідомив журналістам, що звернувся по допомогу до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна, яке йде транзитом через турецькі води.
- Турецька агенція Anadolu Agency повідомила, що українське зерно планують доставити на світові ринки завдяки механізму командного центру, який хочуть створити у Стамбулі. Під егідою ООН вони підготували план вирішення глобальної продовольчої кризи. Його деталі обговорюватимуть найближчими днями на зустрічі за участю представників росії, України, Туреччини та ООН.
- 29 травня зʼявились нові супутникові знімки, надані Maxar Technologies, на яких видно, як російське вантажне судно Matros Pozynich, повне зерна, вкраденого з України, 27 травня входить до сирійського порту Латакія — удруге за чотири тижні.