Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство. Міграційна служба підтвердила указ Зеленського
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Александр Невзоров / YouTube
Російський журналіст Олександр Невзоров повідомив, що подався на отримання українського громадянства. У росії проти нього порушили кримінальну справу за поширення правди про війну.
Цю інформацію Невзоров підтвердив у своєму Telegram-каналі.
«Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває або намагається вбити. Злочинець — росія. Жертва — Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву», — написав він.
Невзоров зазначив, що «стає на бік жертви» і вдячний «людям України, які дозволили посісти місце серед них».
Оновлено! Міграційна служба в коментарі «Громадському» підтвердила, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову. Більше жодних деталей у відомстві не надали.
- Олександр Невзоров — російський журналіст, блогер і політик. Він був депутатом держдуми росії чотирьох скликань — з 1993 до 2007 року. Під час президентських виборів у 2012 році був довіреною особою путіна й агітував за нього.
- Невзоров став атеїстом і послідовно критикує російську православну церкву. У 2014 році він назвав анексію Криму «мародерством» і підтримував українську армію під час війни на Донбасі. Після початку повномасштабної війни публічно виступив із критикою путіна та виїхав з росії. У березні проти нього порушили кримінальну справу за те, що він розповів у своїх соцмережах, як російська армія бомбила Маріуполь, зокрема пологовий будинок.