Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство. Міграційна служба підтвердила указ Зеленського

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Александр Невзоров / YouTube

Російський журналіст Олександр Невзоров повідомив, що подався на отримання українського громадянства. У росії проти нього порушили кримінальну справу за поширення правди про війну.

Цю інформацію Невзоров підтвердив у своєму Telegram-каналі.

«Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває або намагається вбити. Злочинець — росія. Жертва — Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву», — написав він.

Невзоров зазначив, що «стає на бік жертви» і вдячний «людям України, які дозволили посісти місце серед них».

Оновлено! Міграційна служба в коментарі «Громадському» підтвердила, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову. Більше жодних деталей у відомстві не надали.