«Укрзалізниця» призначила новий поїзд сполученням Перемишль — Запоріжжя

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НАБУ

Через збільшення попиту пасажирів на повернення в Україну «Укрзалізниця» з 11 червня призначила новий поїзд № 32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя, повідомили в компанії.

Він курсуватиме з 12 червня (перший рейс із Запоріжжя до Перемишлю — 11 червня). Поїзд вирушатиме з Перемишлю о 16:00, зупинятиметься у Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Із Запоріжжя поїзд вирушатиме о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33 та прибуватиме до Перемишлю о 12:50.

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знамʼянку, Білу Церкву, Камʼянське та Дніпро, що дозволить зручно повернутись додому з-за кордону мешканцям кількох регіонів.