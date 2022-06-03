Поліція розпочала 16 кримінальних справ за фактами зґвалтувань, скоєних росіянами в Україні

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Поліція розпочала 16 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань, які вчиняли росіяни. Звернень щодо сексуальних злочинів окупантів набагато більше — поліція перевіряє та документує кожен факт.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в медіацентрі «Україна — Укрінформ».

За її словами, на звільнених з-під окупації територіях і в місцях активних бойових дій правоохоронці, представники громадських організацій та засобів масової інформації фіксують численні випадки сексуального насильства з боку військовослужбовців рф.

«Наразі ми маємо десятки розпочатих кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, вчиненого військовослужбовцями рф проти мирного населення. Тільки до поліції надійшло близько пів сотні звернень про сексуальні злочини окупантів на Донеччині, Запоріжжі, Київщині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині. Відомості про 16 із цих фактів слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформація про інші потребує перевірки, перш ніж ми розпочнемо кримінальне провадження», — сказала Павліченко.

Поліція має підтверджену інформацію про зґвалтування неповнолітніх дівчат, одна з них на момент злочину була вагітна. Також є підтверджені випадки зґвалтування жінок старшого віку. Триває розслідування.

Павліченко зазначила, що вже є перші результати розслідування сексуальних злочинів, зокрема у трьох провадженнях фігурантам повідомили про підозру.

Заступниця міністра внутрішніх справ наголосила, що точної інформації про такі злочини немає. За її словами, часто постраждалі не бажають розповідати про те, що пережили. Доказів часто бракує, а інколи вони відсутні зовсім, бо російські окупанти «прибирали сліди», спалюючи тіла закатованих мирних мешканців.