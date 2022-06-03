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У війні проти України росія втратила ще 100 військових та 14 артилерійських систем за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 3 червня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 30 950 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила: