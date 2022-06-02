Володимир Зеленський: Росію неминуче чекає скорочення доходів через шостий санкційний пакет ЄС

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що скорочення доходів росії від продажу нафти є неминучим.

За словами глави держави, Європейський Союз поступово рухається до запровадження шостого пакета санкцій проти рф, але має з цим труднощі.

«Якщо відверто, це дається дуже складно, оскільки сенс цього пакета, передусім, у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу та легшу нафту, готуються замістити російські постачання. Тож на цьому напрямі для держави-агресора мінусуються величезні суми», — заявив Зеленський у відеозверненні.

«Звичайно, росія намагається протидіяти. Вона довго насолоджувалася потоками нафтодоларів і не хоче від цього відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для рф», — додав президент.

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