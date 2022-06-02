Міністр внутрішніх справ Монастирський вважає, що всі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту
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- Костя Андрейковець
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Міністерство внутрішніх справ України
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що всі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту себе і своїх домівок.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Міністр вважає, що українці «склали іспит».
«Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас [...]. Але сьогодні ми наближаємось до сотого дня спротиву [росії] і можемо сказати, що цей іспит складено. Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті [...]. Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція — для захисту власної домівки в українця має бути зброя», — сказав міністр.
Монастирський похвалив онлайн-опитування громадян щодо обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення, яке провели в «Дії». Він сказав, що таке опитування охоплює найбільшу кількість людей, порівняно з іншими формами вимірювання громадської думки.
- Опитування у «Дії» показало, що майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб. 21,82% — проти володіння зброєю.
- Верховна Рада готує до голосування у другому читанні законопроєкт, який врегулює обіг вогнепальної зброї серед цивільних.