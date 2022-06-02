Міністр внутрішніх справ Монастирський: Ще потрібно розмінувати понад 30 мільйонів гектарів

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МВС

Ще понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону «Єдині новини».

Він розповів, що зараз розміновують Київську, Сумськуї, Чернігівську та Харківську області. Проведено оперативне розмінування понад 2,7 мільйона гектарів.

«Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 мільйонів гектарів. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території», — сказав очільник МВС.

Він наголосив, що вже є трагічні випадки підриву громадян на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня зафіксовано 15 таких випадків.