Від початку вторгнення росія випустила понад 500 крилатих ракет по Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні 551 крилату ракету типів «Іскандер» і «Калібр».
Про це на спеціальному брифінгу офіційних представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
За його словами, від 24 лютого російські війська здійснили на територію України 5 722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації.
«Лише з території білорусі було 1 211 літаковильотів, понад 20% загальної кількості, і 61 пуск крилатих ракет типу «Іскандер», — уточнив Громов.
- «Іскандер» — це сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК). Основне призначення — знищення систем ППО та найважливіших обʼєктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 кілометрів.
- ОКР «Калібр» — російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 Sizzler. Розроблені та виробляються ДКБ «Новатор». Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр — 533 мм, довжина — 6,20 м, стартова маса — 1 770 кг.