Україна може повністю зупинити окуповану ЗАЕС у разі втрати над нею контролю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна розглядає сценарій повного відключення Запорізької атомної станції (ЗАЕС), якщо над нею буде втрачено контроль.
Про це повідомив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.
«Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС [...] доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається», — зазначив він.
За його словами, до такого рішення призведуть «найменші рухи у бік втрати контролю за станцією». Бойко додав, що енергосистема України готова і здатна впоратися з наслідками такого рішення.
- ЗАЕС — найбільшу атомну електростанцію Європи — окупували 4 березня 2022 року. Російські окупанти зайняли її разом із містом Енергодар. Під час захоплення вони стріляти по одному з енергоблоків Запорізької АЕС, через що виникла пожежа.
- Наразі на станції приблизно 500 російських військових. Персонал контролює станцію, але під тиском.