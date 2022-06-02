Україна може повністю зупинити окуповану ЗАЕС у разі втрати над нею контролю

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Україна розглядає сценарій повного відключення Запорізької атомної станції (ЗАЕС), якщо над нею буде втрачено контроль.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС [...] доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається», — зазначив він.

За його словами, до такого рішення призведуть «найменші рухи у бік втрати контролю за станцією». Бойко додав, що енергосистема України готова і здатна впоратися з наслідками такого рішення.