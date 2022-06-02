У Києві заборонили плавати на катерах та човнах на період дії воєнного стану. Пляжний сезон поки теж не розпочинатимуть

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У межах Києва на період дії воєнного стану заборонили навігацію для маломірних суден на водних об’єктах. Про це повідомили в КМДА.

Також у міській адміністрації нагадали, що пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть.

На територіях пляжів і зон відпочинку триватиме обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.

В умовах воєнного стану заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.