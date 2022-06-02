У війні з Україною росіяни втратили майже 31 тисячу військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 2 червня:
- знищено 30 850 військових (+150 за добу);
- 1 363 танки (+2);
- 3 354 бойові броньовані машини (+11);
- 661 артилерійська система (+2);
- 207 ракетних систем залпового вогню;
- 95 засобів протиповітряної оборони (+1);
- 210 літаків (+2);
- 175 гелікоптерів;
- 521 безпілотник (+2);
- 120 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 325 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+35);
- 51 одиниця спеціальної техніки (+2);
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.