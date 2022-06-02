У війні з Україною росіяни втратили майже 31 тисячу військових

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 2 червня:

знищено 30 850 військових (+150 за добу);

1 363 танки (+2);

3 354 бойові броньовані машини (+11);

661 артилерійська система (+2);

207 ракетних систем залпового вогню;

95 засобів протиповітряної оборони (+1);

210 літаків (+2);

175 гелікоптерів;

521 безпілотник (+2);

120 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 325 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+35);

51 одиниця спеціальної техніки (+2);

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.