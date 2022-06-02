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У війні з Україною росіяни втратили майже 31 тисячу військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 2 червня:

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.