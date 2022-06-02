Україна підписала контракт зі Словаччиною про поставку восьми гаубиць Zuzana2

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Україна та Словаччина підписали контракт про поставку восьми гаубиць Zuzana2.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

«Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано — вісім штук доставлять в Україну. Дякуємо міністру оборони України Олексію Резнікову за його особисту участь, а також #KonstructaDefence і колегам з Міністерства оборони Словаччини», — написав він.