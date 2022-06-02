Україна підписала контракт зі Словаччиною про поставку восьми гаубиць Zuzana2
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Україна та Словаччина підписали контракт про поставку восьми гаубиць Zuzana2.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.
«Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано — вісім штук доставлять в Україну. Дякуємо міністру оборони України Олексію Резнікову за його особисту участь, а також #KonstructaDefence і колегам з Міністерства оборони Словаччини», — написав він.
- 30 травня міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що українські військові вже вчаться користуватися цією зброєю.