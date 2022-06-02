«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів через обстріл Стрийського району

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НАБУ

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки рейсів через обстріл росіянами залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Затримуються наступні потяги:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

Також сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути кількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне — Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів призначений на 2 червня, не курсуватиме.

«Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів і руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються», — заявили в УЗ.