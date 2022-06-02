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«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів через обстріл Стрийського району

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

НАБУ

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки рейсів через обстріл росіянами залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Затримуються наступні потяги:

Також сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути кількох приміських поїздів:

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів призначений на 2 червня, не курсуватиме.

«Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів і руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються», — заявили в УЗ.