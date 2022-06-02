Ранкове зведення Генштабу: росіяни посилили обстріли на Херсонщині і намагаються наступати у Луганській області та біля Лиману

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 2 червня. Окупанти посилили обстріли на Херсонщині і намагаються наступати у Луганській області та біля Лиману.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення білоруської армії сучасними зразками озброєння та військової техніки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З території російської федерації ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

Противник продовжує використовувати мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.