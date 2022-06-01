Джонні Депп виграв справу проти колишньої дружини Ембер Герд

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Американський актор Джонні Депп виграв справу проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, яка звинувачувала його у домашньому насильстві.

Про це пише ВВС.

Присяжні постановили, що акторка «діяла зі злим наміром» і звела наклеп на колишнього чоловіка, а її заяви про шлюб з Деппом у статті The Washington Post від 2018 року були неправдивими.

Акторові присудили $15 млн компенсації, а Герд — $2 млн, оскільки присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину через адвоката.

У позові актор заявляв, що Герд зганьбила його, написавши в газеті The Washington Post статтю про те, що зазнавала домашнього насильства. Він вимагав від ексдружини компенсацію на суму $50 млн.

Позов Джонні Деппа, поданий у 2019 році, ґрунтується на статті Ембер Герд 2018 року для The Washington Post, яка вийшла під заголовком: «Я виступила проти сексуального насилля — і зіштовхнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися». У тексті безпосередньо не згадується ім’я Деппа, але Герд написала, що за два роки до публікації статті вона стала «публічною особою, яка на власному досвіді дізналася, що таке домашнє насилля».

Джонні Депп і Ембер Герд вперше зустрілися у 2009 році, під час зйомок фільму «Ромовий щоденник». Між акторами зав’язався роман. Джонні Депп розлучився з Ванессою Параді, з якою вони прожили разом 14 років і мають двох дітей, Герд розірвала стосунки з художницею Тасею ван Рі. У 2015 році вони одружилися. Проте шлюб був недовгим — уже у травні 2016-го Ембер Герд звернулася до суду Лос-Анджелесу із синцями на обличчі. Вона звинуватила Джонні Деппа в домашньому насильстві та попросила суд видати заборонний припис щодо її чоловіка. Суд схвалив прохання, а невдовзі Герд подала на розлучення. Депп заперечував, що бив дружину, проте суд зобовʼязав його виплатити Герд сім мільйонів доларів. У 2017 році пара розійшлася. Отримані кошти Герд перерахувала організаціям, які борються з домашнім насильством.