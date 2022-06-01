Угорщина блокує шостий пакет санкцій ЄС. Хоче, аби звідти прибрали патріарха кирила
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mikhail Svetlov / Getty Images
На засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Єврорадою.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.
Одна з причин, через яку постпреди ЄС досі не підписали шостий пакет санкцій проти росії, — Угорщина, як і раніше, вимагає прибрати із запропонованого санкційного списку патріарха кирила.
Унаслідок цього, констатують співрозмовники Bloomberg, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС залишається незрозумілим.