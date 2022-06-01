На Херсонщині ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Херсонській області з боку Дніпропетровської області ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів.
Про це голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.
Лагута також повідомив, що з Херсонщини виїхали приблизно 50% жителів.
- Російські окупанти повністю відключили зв’язок на півдні України. Повне відключення зафіксовано в Херсонській області — жителі регіону залишилися без українського мобільного звʼязку та доступу до інтернету, а також без можливості користуватися стаціонарними телефонами. Відновити звʼязок найближчим часом не вдасться, оскільки обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.