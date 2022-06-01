На Херсонщині ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів

Новини

Facebook

У Херсонській області з боку Дніпропетровської області ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів.

Про це голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.

Лагута також повідомив, що з Херсонщини виїхали приблизно 50% жителів.