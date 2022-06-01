Вечірнє зведення Генштабу: війська рф встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та штурмують Комишуваху

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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Війська рф штурмували Сєвєродонецьк та встановили контроль над східною частиною міста, також росіяни стали інтенсивніше обстрілювати українські війська на Південнобузькому напрямку.