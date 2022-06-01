У Бородянці відкрили перше модульне містечко для ВПО

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У Бородянці відкрили перше модульне містечко Київської області для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Загалом у місті частково або повністю зруйновані 552 приватні та 24 багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Це модульне містечко безкоштовно передав Україні уряд Польщі.

У Макарові Київської області незабаром теж відкриють модульне містечко для ВПО — його вже монтують, зазначає селищний голова Вадим Токар. Модульне житло зведуть на вулиці Богдана Хмельницького.

Містечко складатиметься з чотирьох комплексів, до кожного з яких входять по 22 будинки. Загалом там зможуть проживати до 350 людей.

Такі ж містечка планують звести в Бучі, Іванкові, Гостомелі та в передмісті Чернігова.