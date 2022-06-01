У КМДА розповіли, що до зими планують відремонтувати пошкоджені обстрілами будинки в Києві

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У Київській міській держадміністрації планують до середини осені відремонтувати пошкоджені внаслідок російських обстрілів столичні будинки. Тоді їхні мешканці зможуть повернутися додому.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що у столиці пошкоджені 390 обʼєктів, більшість з них — це житлові будинки.

«У нас є 11 будинків, які постраждали досить серйозно, решта — будинки, в яких постраждало переважно скло», — сказав Поворозник.

За його словами, головна мета столичної влади — відновити будинки до початку опалювального сезону.