Уряд зобовʼязав «Нафтогаз» постачати газ для гарячої води за пільговою ціною
- Автор:
- Олег Панфілович
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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
Кабінет міністрів зобовʼязав «Нафтогаз» постачати газ для гарячої води за пільговою ціною.
Про це йдеться у відповідній постанові уряду.
З 1 червня до 31 липня компанія «Нафтогаз Трейдинг» має продавати виробникам теплової енергії газ «в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання», за ціною 7 420 гривень за тисячу кубічних метрів.
До ціни додається тариф на послуги транспортування і коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед.
- Раніше уряд передав арештовані 26 регіональних операторів газорозподільчих систем (облгазів) «Нафтогазу України».