Війська рф за добу втратили в Україні 200 військових і понад 40 бойових машин
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 1 червня:
- знищено 30 700 військових (+200 за вчора);
- 1 361 танк (+3);
- 3 343 бойових броньованих машин (+41);,
- 659 артилерійських систем (+10);
- 207 ракетних систем залпового вогню;
- 94 засоби протиповітряної оборони (+1);
- 208 літаків;
- 175 гелікоптерів (+1);
- 519 безпілотників (+4);
- 120 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 290 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+15);
- 49 одиниць спеціальної техніки (+1);
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.