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Війська рф за добу втратили в Україні 200 військових і понад 40 бойових машин

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 1 червня:

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.