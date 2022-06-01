Війська рф за добу втратили в Україні 200 військових і понад 40 бойових машин

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Getty Images / «Бабель»

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 1 червня:

знищено 30 700 військових (+200 за вчора);

1 361 танк (+3);

3 343 бойових броньованих машин (+41);,

659 артилерійських систем (+10);

207 ракетних систем залпового вогню;

94 засоби протиповітряної оборони (+1);

208 літаків;

175 гелікоптерів (+1);

519 безпілотників (+4);

120 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 290 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+15);

49 одиниць спеціальної техніки (+1);

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.