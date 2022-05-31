WSJ: Санкції ЄС включають заборону страхування кораблів, які транспортують російську нафту

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Шостий пакет санкцій проти росії, який вводить Євросоюз, містить заборону страхування кораблів, які транспортують російську нафту.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Під заборону підпадатимуть всі танкери, які транспортують російську нафту в будь-яку точку світу. Газета зазначає, що це завадить рф продавати свою нафту в Азії, адже європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою.

Коли саме почне діяти ця заборона — одразу після запровадження санкцій чи після перехідного періоду — не вказано.