WSJ: Санкції ЄС включають заборону страхування кораблів, які транспортують російську нафту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Warner / Unsplash
Шостий пакет санкцій проти росії, який вводить Євросоюз, містить заборону страхування кораблів, які транспортують російську нафту.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Під заборону підпадатимуть всі танкери, які транспортують російську нафту в будь-яку точку світу. Газета зазначає, що це завадить рф продавати свою нафту в Азії, адже європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою.
Коли саме почне діяти ця заборона — одразу після запровадження санкцій чи після перехідного періоду — не вказано.
- 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС домовилися про нафтове ембарго. Євросоюз зможе заборонити ввозити приблизно 2/3 російської нафти, яку він закупляв.
- Серед інших важливих складових пакета — відключення російського Сбербанку від SWIFT, заборона мовлення російських телеканалів Rossiya24, TV center International, RTR Planeta та санкції проти російських громадян і компаній, причетних до воєнних злочинів в Україні.
- WSJ пише, що низка членів Організації країн-експортерів нафти розглядають можливість виключити росію з нафтової угоди через санкції. За оцінками експертів, рф і без рішення ОПЕК матиме втрати у виторгу. Ембарго вдарить по росії сильніше, ніж по Європі.