WSJ: ОПЕК розглядає виключення росії з нафтової угоди

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Низка членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) розглядають можливість виключити росію з нафтової угоди через санкції.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на учасників ОПЕК.

Джерела видання кажуть, щ санкції та часткова заборона на імпорт російської нафти загрожують спроможності рф видобувати сировину. За їхніми оцінками, до кінця року видобуток нафти в росії скоротиться на 8%, тому ОПЕК може перерозподілити квоти. Це дозволить іншим країнам-виробникам видобувати значно більше нафти.

Поки невідомо, як на це відреагує сама росія та чи погодиться вона вийти з нафтової угоди.

Як пише Reuters, часткове нафтове ембарго, про яке домовилися країни Євросоюзу, може скоротити нафтовий виторг росії щонайменше на $3,4 мільярда доларів на місяць. При цьому витрати європейських країн на імпорт енергоносіїв, за підрахунками агентства, зростуть на $2 мільярди на місяць. Це означає, що ембарго вдарить по росії сильніше, ніж по Європі.

У майбутньому рф із раніше експортованих 3 мільйонів барелів на місяць зможе продавати лише 1,75 мільйона, що призведе до падіння виручки на $3,4 мільярда одразу після набуття санкціями чинності. На момент повноцінного запровадження ембарго цей показник зросте до $4,5 мільярда на місяць.