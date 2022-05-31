Українські війська на Донбасі відбили 9 атак, проте бої тривають. Знищено майже 30 одиниць техніки і склад росіян

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Бійці угруповання Обʼєднаних сил за добу відбили 9 атак росіян, ще на чотирьох локація тривають бої.

Як повідомляє пресслужба угруповання, українці знищили 2 танки росіян, 13 артилерійських систем, 8 броньованих машин і 6 автомобілів.

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» захисники вогнем артилерії знищили склад з боєприпасами. Загинули 22 російські військові, знищено один БТР.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію великих калібрів, танки, міномети та завдає ударів по цивільних обʼєктах.

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок і кілька господарських споруд. Попередньо, загинула одна жінка, двоє чоловіків поранені, проте дані уточнюються.