Макрон запропонував путіну погодити в ООН резолюцію про розблокування порту Одеси

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Президент Франції Емманюель Макрон запропонував путіну проголосувати в ООН резолюцію щодо зняття блокади Одеського порту.

Про це він сказав у коментарі журналістам наприкінці засідання Європейської Ради у Брюсселі.

«Під час обговорення, яке ми провели з канцлером Німеччини Олафом Шольцом минулої суботи, я запропонував путіну взяти на себе ініціативу ухвалення резолюції в Організації Обʼєднаних Націй, щоб визначити дуже чіткі рамки цієї операції», — сказав Макрон.

За його словами, такий варіант дозволить у найближчі тижні розблокувати експорт українських зернових культур.