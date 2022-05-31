У Сєвєродонецьку авіація росіян вдарила по цистерні з азотною кислотою

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У Сєвєродонецьку (Луганська область) авіація росіян вдарила по хімзаводу — зруйнована цистерна з азотною кислотою.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації області Сергій Гайдай.

Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів і нагадав, що при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10—30 хвилин. При попаданні на шкіру — уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні — показано промивання шлунка великою кількістю води.

Деталі атаки наразі невідомі.