У Сєвєродонецьку авіація росіян вдарила по цистерні з азотною кислотою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Сєвєродонецьку (Луганська область) авіація росіян вдарила по хімзаводу — зруйнована цистерна з азотною кислотою.
Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації області Сергій Гайдай.
Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів і нагадав, що при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10—30 хвилин. При попаданні на шкіру — уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні — показано промивання шлунка великою кількістю води.
Деталі атаки наразі невідомі.
- Азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру і слизові оболонки. Пари кислоти мають подразнювальну дію. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення і сонливість. При важких отруєннях — набряк легенів. Також є ризики втратити зір. Для захисту від випарів і туману азотної кислоти потрібні протигази.
- Російські окупанти вже знищували в області цистерни з азотною кислотою. Зокрема це сталося поблизу Рубіжного 5 і 9 квітня. В один із цих днів випари полетіли на позиції окупантів.