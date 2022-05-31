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Google обрала перші 17 українських стартапів, які отримають $100 тисяч підтримки

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Videvo

Google for Startups Ukraine Support Fund оголосив перші 17 українських стартапів, яким нададуть фінансові гранти.

Вони отримають до $100 тисяч, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Які компанії отримають фінансування:

Стартапи відбирають на основі критеріїв фонду та оцінювання співбесіди. Подавати заявки можна тут. Загальний розмір фонду — $5 мільйонів.