Харківські угоди. ДБР розпочне спецрозслідування держзради Миколи Азарова
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гонтар Володимир / УНІАН
Печерський районний суд Києва дозволив розслідувати справу колишнього премʼєр-міністра України Миколи Азарова, якого підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Прокуратура встановила, що Азаров діяв в інтересах росії, коли підписував угоду про перебування чорноморського флоту рф на території України.
Зміст та умови цієї угоди були нав’язані у москві президентом рф дмитром медвєдєвим напередодні її підписання 21 квітня 2010 року.
Цим вчинком Азаров продовжив термін перебування ворожого флоту на 25 років, що дозволило кремлю наростити військову техніку у морі.
- Раніше Печерський райсуд Києва заочно заарештував Віктора Януковича у справі про Харківські угоди. Експрезидент з 2014 року перебуває не в Україні. За останніми даними, він мешкав у рф під держохороною, до росії він утік під час Революції Гідності.