Пропагандистські Rossiya24, TV center International та RTR Planeta відключать у ЄС

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Шостий пакет антиросійський санкцій включає і боротьбу із пропагандою кремля. Російські Rossiya24, TV center International, RTR Planeta відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.

Як повідомив міністр інформаційної політики та культури України Олександр Ткаченко, ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today.

«Російська пропаганда — вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС — великий крок у боротьбі з ворогом», — заявив Ткаченко.