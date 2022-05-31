Пропагандистські Rossiya24, TV center International та RTR Planeta відключать у ЄС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Шостий пакет антиросійський санкцій включає і боротьбу із пропагандою кремля. Російські Rossiya24, TV center International, RTR Planeta відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.
Як повідомив міністр інформаційної політики та культури України Олександр Ткаченко, ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today.
«Російська пропаганда — вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС — великий крок у боротьбі з ворогом», — заявив Ткаченко.
- ЄС запровадив санкції проти російських Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish) на початку березня. Невдовзі Польща, Молдова, Греція, Литва, Латвія та Естонія їх повністю вимкнули. Інші країни обмежилися частковими вимкненням, проте процес відключення від мовлення ще триває.
- 31 травня голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС домовилися про нафтове ембарго. Євросоюз зможе заборонити ввозити приблизно 2/3 російської нафти, яку він закупляв.