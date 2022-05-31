Рада попросила РНБО запровадити санкції проти патріарха кирила та ще 7 ієрархів

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Верховна Рада звернулася до Ради національної безпеки та оборони із закликом застосувати персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви, які системно та активно підтримують війну проти України.

За це рішення проголосували 292 нардепи.

Рада просить запровадити санкції проти: