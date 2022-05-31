Вибух у Мелітополі: мер Федоров каже, що постраждали двоє колаборантів. ЗМІ пишуть, що тепер гауляйтер данильченко хоче піти у відставку
- Автор:
- Юля Шередега
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Після вибухів у Мелітополі очільниця тимчасової окупаційної російської «адміністрації» Мелітополя галина данильченко попросилась у відставку. Про це повідомляє місцеве видання «Риа-Мелитополь».
«У Мелітополі у колаборантів стався переполох після вчорашнього ранкового вибуху. Гауляйтер галина данильченко була так налякана, що вже проситься у відставку», — йдеться в повідомленні.
Видання з посиланням на власне джерело повідомляє, що вчора данильченко заявила, що відмовляється від посади начальника «військово-цивільної адміністрації», оскільки боїться за своє життя. Звільнитися їй запропонували за однієї умови — здати спецслужбам України.
Під час телемарафону «Єдині новини» міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибуху в місті 30 травня постраждали двоє осіб, які захопили владу в селі Терпіння.
«Щодо вчорашнього інциденту, постраждали дві людини. Це представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні. Вони в лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує. Щодо небоги Балицького, яка нібито постраждала внаслідок вибуху, ця інформація не підтверджується», — зазначив Федоров.
- Учора, 30 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух. Підірвався автомобіль у районі центральної площі, де розташована «військова адміністрація» колаборантів. Повідомлялось, що внаслідок вибуху поранені дві людини. Серед них — племінниця самопроголошеного «губернатора» Запорізької області балицького євгенія зайцева, яка працює в окупаційній «військово-цивільній адміністрації» Мелітополя. Ще один чоловік дістав поранення голови.