Вибух у Мелітополі: мер Федоров каже, що постраждали двоє колаборантів. ЗМІ пишуть, що тепер гауляйтер данильченко хоче піти у відставку

Новини

Після вибухів у Мелітополі очільниця тимчасової окупаційної російської «адміністрації» Мелітополя галина данильченко попросилась у відставку. Про це повідомляє місцеве видання «Риа-Мелитополь».

«У Мелітополі у колаборантів стався переполох після вчорашнього ранкового вибуху. Гауляйтер галина данильченко була так налякана, що вже проситься у відставку», — йдеться в повідомленні.

Видання з посиланням на власне джерело повідомляє, що вчора данильченко заявила, що відмовляється від посади начальника «військово-цивільної адміністрації», оскільки боїться за своє життя. Звільнитися їй запропонували за однієї умови — здати спецслужбам України.

Під час телемарафону «Єдині новини» міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибуху в місті 30 травня постраждали двоє осіб, які захопили владу в селі Терпіння.

«Щодо вчорашнього інциденту, постраждали дві людини. Це представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні. Вони в лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує. Щодо небоги Балицького, яка нібито постраждала внаслідок вибуху, ця інформація не підтверджується», — зазначив Федоров.